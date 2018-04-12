НХЛ. Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" повести в серии с "Филадельфией"

В Национальной хоккейной лиге завершился регулярный чемпионат и стартовал первый раунд Кубка Стэнли. На Востоке "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Филадельфия Флайерз" со счетом 7:0 в первом матче. Встреча прошла на арене PPG Paints в Питтсбурге.

В составе победителей хкт-триком отметился Сидни Кросби (30-я, 48-я и 51-я), который стал автором последних трех шайб в матче. Кроме того, голами в составе "Питтсбурга" отметились Брайан Раст (3-я минута), Карл Хагелин (11-я), Евгений Малкин (15-я) и Джейк Генцел (28-я). Вратарь "Пингвинз" Мэтт Мюррей оформил шатаут, отразив все 24 броска.

Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов результативными действиями не отметился, нанес четыре броска по воротам и завершил матч с показателем полезности -2.

Обладатель Кубка Стэнли последних двух сезонов "Питтсбург" повел в серии до четырех побед со счетом 1:0.