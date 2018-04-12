Правительство Великобритании обсудит вероятность нанесения ударов по Сирии

Премьер-министр Тереза Мэй обсудит возможность удара по Сирии на совещании кабинета министров. Встреча состоится уже в четверг, говорится в заявлении администрации британского премьера.

Ранее СМИ сообщали, что Лондон готов участвовать в бомбардировках, только если США предоставит исчерпывающие доказательства химатаки в сирийском городе Дума. По данным телеканала "Россия 24", британские ВВС на Кипре приведены в полную боеготовность для нанесения удара.