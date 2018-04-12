Эксперты МАК прибыли в Хабаровск для осмотра места падения вертолета Ми-8

Катастрофа произошла накануне. Тем временем, следователи уже изъяли документы и образцы топлива из офиса авиакомпании "Восток", которой принадлежал разбившийся вертолет. Допрошены несколько свидетелей. Также следователи в ближайшее время проведут дополнительный осмотр места падения вертолета.

Крушение Ми-8 произошло накануне. На борту находилось 6 человек. Все они погибли. В регионе в четверг объявлен день траура, напоминает телеканал "Россия 24".