Экипаж МКС поздравил всех с Днем космонавтики

Человечеству предстоит совершить много открытий в космосе. Они помогут улучшить жизнь на Земле. В ближайшей перспективе — выход за пределы околоземной орбиты. На Луне будет построена обитаемая станция, произойдёт высадка людей на Марс. Об этом в видеопоздравлении по случаю Дня космонавтики заявил Антон Шкаплеров, командир экипажа 55-й экспедиции на МКС.

"Мы граждане страны, которая открыла космос для всего человечества. Наша страна запустила первый искусственный спутник Земли. Наш Юрий Гагарин — первым из землян полетел в космос. Сегодня отечественные ракетоносители и космические корабли доставляют нас и наших коллег из других стран сюда — на МКС, для работы в этой грандиозной лаборатории. Мы уверены, что совсем скоро человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, и мы полетим дальше. Мы создадим обитаемую станцию на поверхности Луны и ступим на Марс", — отметил Антон Шкаплеров, российский космонавт.

"Дорогие друзья, коллеги, уважаемые ветераны поздравляем вас с днем космонавтики! Для нас особенная честь отмечать этот день в космосе на борту МКС. Кстати, МКС в этом году исполняется 20 лет, со дня запуска первого модуля станция превратилась в самый масштабный международный проект современности", — добавил Олег Артемьев, российский космонавт.