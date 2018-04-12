Весенний паводок добрался до Воронежской области

Еще в одном из районов Воронежской области накануне ввели режим ЧС из-за паводков. Там затоплено более 300 приусадебных участков. Всего на данный момент в зоне подтопления в регионе находятся почти 3,5 тысячи человек. В некоторых районах Воронежской области частично размыты дороги и затоплены мосты. Для ликвидации последствий паводка задействовано 449 человек, отмечает телеканал "Россия 24".

"Запланировано: оказание адресной помощи населению, выполнение работ по откачке воды из подвалов и погребов, проведение дезинфекции на территориях освободившейся от воды. Проведение авиаразведки с привлечением беспилотной авиации", — доложил Александр Кошель, начальник ГУ МЧС России по Воронежской области.