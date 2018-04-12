Звезды шоу-бизнеса записали песню Михаила Гуцериева, посвященную ЧМ-2018

Поддержать сборную России по футболу собрались деятели культуры, шоу-бизнеса и политики. В преддверии Чемпионата мира в Москве прошла специальная музыкальная промо-акция. Звезды записали песню российских болельщиков на слова поэта Михаила Гуцериева.

"Эта песня больше написана для болельщиков. Она написана, чтобы поддержать дух команды нашей. Вообще, сложная обстановка сегодня геополитическая и клюют нас со всех сторон, и в этой обстановке хочется поддержать и дух, и команды болельщиков, в правильном русле, в духе патриотизма к своей стране, к своей родине", цитирует Михаила Гурциев, автора текста песни "Вперед Россия" телеканал "Россия 24".