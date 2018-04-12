Пользователей соцсетей могут обязать удалять недостоверную информацию со своих страниц

Законопроект рассмотрят на заседании Госдумы в первом чтении. Если аудитория пользователя за сутки превышает 100 тысяч пользователей, то информацию нужно будет удалять в течение суток с момента поступления заявления.

Речь в первую очередь о так называемых фейках, а также публикациях, которые призывают к межнациональной розни, военным действиям и другим подобным действиям, сообщает телеканал "Россия 24".