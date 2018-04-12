Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийского правительства

Начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко сообщил, что сирийские правительственные войска установили контроль над городом Дума, ранее находившимся под контролем боевиков из группировки "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ).

По его словам, в истории Сирийской Арабской Республики произошло знаковое событие — водруженный в Думе сирийский государственный флаг ознаменовал взятие под контроль этого населенного пункта и, соответственно, над Восточной Гутой в целом.

В настоящее время в освобожденном от боевиков городе приступают к работе подразделения военной полиции России, которые будут осуществлять контроль за соблюдением правопорядка при переходе Думы под контроль законного правительства Сирии, передает РИА Новости.

Продолжается вывод из Думы боевиков и их семей, в ближайшее время эвакуация оставшихся членов группировки "Джейш аль-Ислам" будет завершена. Ранее первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России Владимир Познихир сообщил, что боевики сдали российской стороне более 400 единиц среднего вооружения, в том числе, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские и штурмовые винтовки, пулеметы. В ходе операции в Думе удалось вывести более 165 тысяч мирных жителей и освободить из плена незаконных вооруженных формирований 250 заложников.