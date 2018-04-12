Зидан: в матче с "Ювентусом" ни разу не задумался, что "Реал" может вылететь

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан прокомментировал выступление своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридцы в ответной игре уступили туринскому "Ювентусу" со счетом 1:3, но смогли пройти в полуфинал.

"Весь матч они играли хорошо, в отличие от нас, мы находились под постоянным давлением, план их тренера работал, — рассказал Зидан, которого цитирует ТАСС. — Но по ходу матча я ни разу не задумался, что "Реал" может не пройти дальше, я оптимист по жизни, к тому же с игроками, собранными в команде, всегда можно надеяться на забитые мячи".