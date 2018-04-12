Зидан: в матче с "Ювентусом" ни разу не задумался, что "Реал" может вылететь

12 апреля 201806:41
Зидан: в матче с "Ювентусом" ни разу не задумался, что "Реал" может вылететьЧитайте нас в Telegram
Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан прокомментировал выступление своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов. Мадридцы в ответной игре уступили туринскому "Ювентусу" со счетом 1:3, но смогли пройти в полуфинал.
"Весь матч они играли хорошо, в отличие от нас, мы находились под постоянным давлением, план их тренера работал, — рассказал Зидан, которого цитирует ТАСС. — Но по ходу матча я ни разу не задумался, что "Реал" может не пройти дальше, я оптимист по жизни, к тому же с игроками, собранными в команде, всегда можно надеяться на забитые мячи".
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