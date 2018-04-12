МИД РФ одобрил решение ОЗХО послать в Сирию экспертов для расследования химатак

Россия приветствует решение Организации по запрещению химоружия направить в Сирию специальную миссию. Об этом говорится в заявлении российского МИДа. Эксперты займутся расследованием произошедшего в сирийском городе Дума. Они выяснят, была ли совершена химатака, о которой сообщила правозащитная организация "Белые каски".

В российском МИДе рассчитывают, что сирийские власти окажут миссии максимальную помощь. Дипломаты призвали экспертов держать всех участников международного сообщества в курсе расследования, сообщает телеканал "Россия 24".