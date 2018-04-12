Жертвами столкновения судов в Желтом море стали 3 человека

В четверг, 12 апреля, в Желтом море в результате столкновения судна-рефрижератора и рыболовецкой шхуны погибли три человека, еще трое пропали без вести.

Столкновение судна-рефрижератора водоизмещением 500 тонн под флагом Танзании и 15-тонной южнокорейской рыболовецкой шхуны произошло в десяти километрах к северо-западу от острова Мэмульдо, передает ТАСС. На поиски пропавших людей морская полиция направила 17 катеров. Сигналы с просьбой помочь спасателям были направлены судам, находившимся вблизи от места аварии.