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12 апреля 201807:37

Жертвами столкновения судов в Желтом море стали 3 человека

фото: Russian Look

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В четверг, 12 апреля, в Желтом море в результате столкновения судна-рефрижератора и рыболовецкой шхуны погибли три человека, еще трое пропали без вести.

Столкновение судна-рефрижератора водоизмещением 500 тонн под флагом Танзании и 15-тонной южнокорейской рыболовецкой шхуны произошло в десяти километрах к северо-западу от острова Мэмульдо, передает ТАСС. На поиски пропавших людей морская полиция направила 17 катеров. Сигналы с просьбой помочь спасателям были направлены судам, находившимся вблизи от места аварии.

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