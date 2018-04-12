День скорби: Израиль вспоминает жертв Холокоста

В Израиле вспоминают жертв Холокоста. Дата приурочена ко дню восстания в Варшавском гетто. В Иерусалиме прошла траурная церемония.

Трубит армейский горн, рота почетного караула застывает по стойке смирно. Приспущен национальный флаг, в Иерусалиме в мемориальном центре и памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" чтут память шести миллионов евреев Европы — детей, стариков, женщин и мужчин, задушенных в газовых камерах лагерей смерти, убитых в гетто, расстрелянных в рвах и ярах бездушной машиной смерти Третьего рейха. В память об их оборванных жизнях зажигает огонь раввин Мейр Лау, 8-летним мальчишкой спасенный в лагере Бухенвальд узником из России Фёдором Михайличенко. Две с половиной тысячи гостей траурной церемонии, главы государств. Политики, дипломаты. Ветераны, студенты, военные встают с мест и затихают. Наступает минута молчания.

День памяти жертв Холокоста в Израиле отмечают по еврейскому календарю, приурочив церемонию ко Дню начала восстания в Варшавском гетто. Поэтому его еще называют Днем Катастрофы и мужества еврейского народа.

"Завтра пройдет традиционный марш жизни в Аушвице, он пройдет по земле Европы, жители которой делятся сегодня на тех, кто признает и тех, кто не признает Холокост. И между этими людьми огромная разница", — говорит Реувен Ривлин, президент Израиля.

По традиции, в этот день 6 бывших узников лагерей и гетто, зажигают факелы, 6 человек, 6 факелов, 1 выживший за миллион погибших. Теа Фридман Исчерэц оказалась в гетто подростком, бежала, была арестована, вновь вырвалась на свободу, скрывалась от гестапо, жила по поддельным документам. "В гетто Могилев-Подольского 41-42-го была страшной, люди болели тифом, каждое утро старик, одетый в мешковину, толкал по улицам телегу, на которую бросали тела умерших за ночь. Я этого никогда не забуду, я бежала оттуда через Днестр по льду. Мне боялись помогать, никто не пускал в свой дом", — вспоминает Теа Фридман, узница Черновицкого гетто.

Еврейский народ до сих пор не оправился от катастрофы. До Второй Мировой войны в мире проживало 16 с половиной миллионов евреев, сегодня их 14 с половиной миллионов. Миллионы убитых, миллионы нерождённых, в их честь, в их память армейский хазан поет сегодня древнюю молитву кадиш.

Эту молитву с незапамятных времен дети читают на могилах своих родителей, эту молитву читает сегодня народ Израиля в память о тех, кто не пережил войну. В память о тех, кто так и не увидел появления государства, создание которого стало возможным только после уничтожения нацизма.