Столицу Приморья и корейский Тэгу связала новая воздушная линия

Новый прямой рейс открыли между Владивостоком и Кореей. Теперь туристы будут путешествовать в Приморье из города Тэгу. Одного из крупнейших в Южной Корее.

Регистрация на рейс едва началась, а перед стойками уже очереди. Туристы из Южной Кореи покидают Владивосток, увозя с собой впечатления. Рейсы в Сеул и Пусан из приморской столицы уже привычны. Теперь открыто новое направление – южнокорейский город Тэгу. "Прежде нам приходилось ехать в Сеул, и оттуда уже лететь. Я могу теперь сесть на самолет в своем родном городе, это очень просто. Всего два с половиной часа – и я здесь, во Владивостоке", — говорит Ван Пьен Хонг.

Самолеты с такой ливреей впервые появятся в аэропорту Владивостока. Южнокорейская бюджетная авиакомпания – дебютант в Приморье. И теперь она будет выполнять рейсы трижды в неделю.

Тэгу – один из самых крупных городов Южной Кореи. Пока направлением пользуются только иностранные туристы, но в скором времени ждут и россиян. Здесь есть, на что посмотреть – небоскребы перемежаются с древними буддистскими храмами, промышленные районы – с природными парками. А ещё из Тэгу можно транзитом улететь в другие страны. А у жителей Кореи, в свою очередь, очень популярен Владивосток.

Это показывают и цифры – турпоток растёт, и с января по март текущего года в приморской столице приняли уже 20 тысяч южнокорейских туристов. Это в два раза больше, чем в 2017-м за тот же период. "В прошлом году мы перешли рубеж 2 миллиона пассажиров в год, из них 780 тысяч – это пассажиры международных линий. Рост – около 40 процентов", — подтверждает Александр Бобров, директор по международной коммерции ОАО Международный аэропорт Владивосток.

В июне здесь ждут прихода новой авиакомпании из Южной Кореи. Но прирастают и западные направления. В мае будет открыт новый рейс Владивосток – Сочи. Самолёт будет отправляться еженедельно – через Красноярск.