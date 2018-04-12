Помпео: время "мягкой политики" в отношении России прошло

Время "мягкой политики" США в отношении РФ прошло. Об этом заявил директор ЦРУ, кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео.

Он считает, что "Россия продолжает действовать агрессивно". По его мнению, этому поспособствовали многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии.

"С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для Владимира Путина, долог", — заявил Помпео.

Как сообщает РИА Новости, он перечислил, что в этом списке находятся санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии". Он выразил уверенность в том, что в этот список будут внесены дополнения.

Вместе с тем Помпео отметил, что дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но они должны продолжаться, "как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой".

Накануне президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter два сообщения. В первом он фактически объявил в Сирии ракетную тревогу. Однако через полчаса передумал и в следующем сообщении предложил России сотрудничать и прекратить гонку вооружений. Кремль заявил, что не приемлет трамповской twitter-дипломатии. "Мы сторонники серьезных подходов", — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.