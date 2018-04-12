Николай Цулыгин возглавил уфимский "Салават Юлаев"

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" обрел нового наставника. Со следующего сезона главным тренером уфимцев станет Николай Цулыгин. Соглашение со специалистом рассчитано на один сезон с возможностью продления. Об этом сообщает официальный сайт клуба из столицы Башкортостана.

Цулыгин входил в тренерский штаб бывшего главного тренера "Салавата Юлаева" Эркки Вестерлунда. Финский специалист расторг контракт с клубом по обоюдному соглашению сторон. Изначально Цулыгин был назначен исполняющим обязанности главного тренера, однако теперь заключил полноценный контракт с уфимцами.