Восстановление Тарасенко после травмы займет до полугода

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко перенес операцию на травмированном плече. Он получил серьезное повреждение в последней игре регулярного чемпионата НХЛ с "Колорадо Эвеланш" (2:5).

Восстановление форварда, по мнению лечащих врачей, может продлиться от 4-х до 6-ти месяцев. "Спасибо всем за поддержу в сезоне, — написал Тарасенко в своем аккаунте в социальной сети Instagram. – Операция прошла успешно, время восстановления!" "Сент-Луис" в этом сезоне не смог пройти в плей-офф Кубка Стэнли.