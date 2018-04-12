Чем хуже, тем лучше: нефть растет на плохих новостях

Цены на нефть упорно идут вверх, они держатся на годовых максимумах.

Сейчас за баррель марки Brent дают 72,18 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,37% — до 67,07 доллара за баррель. Обе марки подскочили до максимумов с декабря 2014 года, уточняет РИА Новости.

Рост котировок происходит на фоне ухудшения ситуации вокруг Сирии. В среду Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать "хорошие, новые и "умные" ракеты". Правда, уже через полчаса он передумал и предложил России сотрудничать и прекратить гонку вооружений. Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что помимо ракетного удара президент США оставляет еще ряд вариантов для ответа по Сирии. Цены на нефть также выросли на фоне арабского телеканала Al-Arabiya о том, что силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную по Эр-Рияду.

Аналитики считают, что США тем самым решают проблемы своих сланцевых проектов. Однако надеяться на заоблачные цены на сырье не стоит. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отмечает, что "ожидать отхода к ценам 80-100 долларов не стоит".

Любая военная активность на Ближнем Востоке во все времена вызывала рост цен на сырье, напоминает "Россия 24". У каждой страны тут свои интересы. Например, Иран контролирует Ормузский пролив, где в случае эскалации конфликта могут возникнуть сложности с проходом танкеров. А трафик там составляет около 17 миллионов баррелей в сутки (это пятая часть от мировых поставок нефти). Через пролив проходит более 90 % нефти, добываемой в странах Персидского залива. Основная часть идет в Азию, около четверти — в Европу, на третьем месте — США.

Еще один аспект влияния на сырьевые цены — собственные запасы Сирии. До активной фазы военной операции она добывала в сутки около 4 миллионов баррелей нефти. Правда, сейчас показатель упал в разы. Всего в Сирии 65 крупных месторождений черного золота. Основные запасы находятся на востоке страны, их соединяют их два трубопровода, которые ведут они к хранилищам на берегу Средиземного моря.

Эксперт по Ближнему Востоку Таймур Двидар напоминает, что все эти территории заняты неправительственными силами. "Эль-Хасака находится под контролем курдов и, в общем-то, американцев. Те события, которые разворачивались к востоку от Евфрата с участием американцев, подчеркивают стремление Запада контролировать не только тяжелую, но и легкую нефть", — заявил он.

Кроме того, возле Пальмиры есть месторождения газа. Но его главный запас — в Левантийском шельфовом бассейне. Он охватывает воды Израиля, Ливана, Сирии и Кипра. Сейчас основная борьба идет за этот сырьевой пирог. Месторождение оценивают в 2 миллиарда баррелей нефти и до 3,5 триллионов куба газа.

И хотя большинство действующих месторождений перешли под контроль сирийского правительства, добыча на них по-прежнему незначительна. Главный вопрос — в потенциальной роли Дамаска на энергетической карте мира. И как добытчика, и как транзитера, где пересекаются как пути, так и интересы большого числа игроков.