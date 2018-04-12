Баскетболист вырвал победу промахом со штрафного

12 апреля 201809:19
Баскетболист вырвал победу промахом со штрафногоЧитайте нас в Telegram
В матче чемпионата Бразилии по баскетболу игрок клуба "Баура" Дуда Мачада стал героем поединка против "Васко" благодаря промаху со штрафного. При счете 100:103 за шесть секунд до финальной сирены игрок получил право на два броска со штрафного, удачно исполнил первый бросок и заработал одно очко.
При втором броске баскетболист пошел на хитрость – он намеренно промахнулся, бросив мяч в дужку кольца, после чего совершил подбор, убежал за трехочковую линию и вновь бросил по кольцу. Бросок Мачады оказался удачным и принес в копилку три очка, а "Баура" удержал добытое преимущество в один балл и победил со счетом 104:103.
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