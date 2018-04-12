Финляндия разрешила строить "Северный поток-2"

Финляндия выдала полный пакет разрешений для строительства газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Трубы пройдут в 20-метровом коридоре, поблизости от уже проложенного газопровода "Северный поток". Региональное административное управление Южной Финляндии одобрило этот проект, сообщает "Интерфакс". 5 апреля разрешение на строительство выдало Министерство экономики и занятости Финляндии.

Ранее все документы, необходимые для строительства газопровода выдала Германия.

Процедуры получения разрешений в других странах вдоль маршрута газопровода — России, Швеции и Дании — идут по графику. Все документы компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток-2") планирует получить в 2018 году.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России по дну Балтийского моря до побережья Германии. Стоимость проекта оценивают в 10 миллиардов евро.