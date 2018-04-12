Дерипаска отказался выдвигаться в Совет директоров "Норникеля"

Олег Дерипаска — основной владелец "РусАла" отказался от выдвижения в совет директоров "Норникеля", передает "Интерфакс".

"От него поступил официальный отказ от номинации", — сказал сотрудник "Норникеля".

Право выдвинуть новую кандидатуру вместо Дерипаски теперь переходит к совету директоров "Норникеля".

Советом директоров "Норникеля" 5 апреля утверждены 13 кандидатов на 13 мест в новом составе, за день до включения О.Дерипаски и "РусАла" в SDN-лист.

Композиция совета директоров "Норникеля" определена соглашением акционеров, заключенным в конце 2012 года. По соглашению, совет состоит из 13 человек, "Интеррос" Владимира Потанина и "РусАл" Олега Дерипаски номинируют по 4 члена совета, Crispian Романа Абрамовича и его партнеров — 1. В состав также входят 3 независимых директора, предложенные "Интерросом", "РусАлом" и Millhouse.

Еще один член совета директоров представляет миноритарных акционеров "Норникеля" — до номинации 2018 года это место занимал представитель от "Металлоинвеста", в этом году в связи с выходом компании Алишера Усманова из капитала ГМК в совет директоров выдвинут независимый — Роджер Левелин Маннингс, независимый директор ПАО "Лукоил" и ПАО АФК "Система".

Кроме Дерипаски и Волынца, "РусАл" выдвинул в совет директоров ГМК президента алюминиевой компании Владислава Соловьева, советника гендиректора Сталбека Мишакова и президента En+ Максима Сокова.

В 2013 году Дерипаска вышел из совета директоров "Норникеля" после подписания соглашения акционеров, урегулировавшего конфликт акционеров. В начале2018 года "РусАл" Дерипаски, не договорившись с "Интерросом" Потанина по основным вопросам развития компании, обратился в Лондонский суд, расценив оферту Crispian Романа Абрамовича о выкупе 4% акций ГМК как нарушение акционерного соглашения.

"Интеррос" Владимира Потанина владеет 32,9% акций "Норникеля" после недавнего выкупа части доли Crispian; "РусАл" Олега Дерипаски владеет 27,8% (по решению суда должен выкупить у Crispian 1,9%). Доля совладельцев Evraz — 4,2% акций.