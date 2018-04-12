Президент IBU Бессеберг собирается покинуть свой пост

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андреас Бессеберг заявил, что собирается покинуть свой пост до окончания расследования, инициированного австрийскими правоохранительными службами. Сам президент организации является фигурантом дела.

"Расследование инициировано из-за того, что мы не проследили за вызывающими подозрения допинг-пробами и тому подобным, – цитирует Бессеберга Чемпионат.Com со ссылкой на Reuters. – Я планирую уйти со своей должности и считаю, что решение будет правильным".

Напомним, что ранее австрийская полиция вызвала главу IBU на допрос из-за подозрений в том, что российские биатлонисты принимали участие в соревнованиях, нарушив антидопинговые правила. Функционер подозревается в получении взятки. Также допросу подверглась и генеральный секретарь IBU Николь Реш.