Тема:

Конфликт в Сирии 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
12 апреля 201810:27 Александр Билибов

Исторический день и настоящий праздник: мирные люди радуются освобождению Восточной Гуты

Читайте нас в Telegram

Армия Сирии полностью освободила сирийский город Дума. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Таким образом, район Восточная Гута полностью перешел под контроль правительственных войск. Обеспечивать порядок и безопасность в Думе с сегодняшнего дня начала российская военная полиция. Ранее такие же задачи наши подразделения выполняли в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре и других населенных пунктах и зонах деэскалации.

В течение последнего месяца военная полиция поддерживала работу гуманитарного коридора, по которому мирные жители могли выйти из Восточной Гуты на территорию, подконтрольную правительству Сирии. "В ходе уникальной и беспрецедентной по своим масштабам операции при решающем участии Центра по примирению враждующих сторон из анклава удалось вывести более 165 тысяч человек, — сообщил начальник Центра Юрий Евтушенко. — Центром по примирению продолжается работа по выводу боевиков и их семей из города Дума. В ближайшее время эвакуация оставшихся членов незаконного вооруженного формирования "Джейш аль-Ислам" (запрещена в России) будет завершена. Российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирийской Арабской Республики будет оказана всесторонняя поддержка мирным жителям Восточной Гуты для их скорейшего возращения к мирной жизни".

Для жителей Восточный Гуты переход региона под полный контроль правительственных войск стал настоящим праздником.

Эта та самая Дума, что в Восточной Гуте. Впервые за семь лет в этом городе развеваются сирийские государственные флаги. Это историческое событие! Последний оплот боевиков в пригороде Дамаска со дня на день должен перейти под полный контроль правительственных сих, а это значит, что вся Восточная Гута с этого момента будет освобождена от террористов.

Город покинули еще не все боевики, но мирные жители понимают, что мирная жизнь сюда вернулась. Они приветствуют приехавших сюда военных полицейских министерства обороны России. Сегодня здесь просто праздник. На лицах мирных жителей радость. Каждый старается лично пожать руку. Тут и без перевода понятно – они счастливы и рады.

Люди устали от войны, устали от провокаций и от властей террористических группировок. До полного выхода группировки "Джейш аль-Ислам" из Думы остаются считанные дни, и люди надеются, что в их дома, наконец-то, вернется мирная жизнь.

На улицу, кажется, вышел весь город. И хотя боевики где-то рядом, порой даже в толпе, то тут, то там промелькнет человек с автоматом, люди устали боятся и хотят, чтобы террористы покинули их город. Основной транспорт мирных жителей в Думе — мотоциклы, мопеды и даже велосипеды. Все автомобили и пикапы у них отняли боевики и использовали для своих целей.

Вместе с российскими военными в Думу прибыли и представители сирийской власти, для того чтобы вместе продолжить переговоры о дальнейшем выходе членов бандформирований из города.

Ранее по теме

Сейчас

11:27

Серебренникова хотят оставить под домашним арестом до июля

10:09

Торги начались с падения рубля

09:43

Дерипаска отказался выдвигаться в Совет директоров "Норникеля"

09:31

Финляндия разрешила строить "Северный поток-2"

09:04

Нефть растет из-за угрозы военного конфликта вокруг Сирии

08:39

Будущий госсекретарь США покончит с "мягкой политикой" в отношении РФ

05:55

Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийского правительства

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Сечин прибыл в суд для показаний по делу Улюкаева

Сечин прибыл в суд для показаний по делу Улюкаева

53 минуты назад
Угроза войны миновала: СМИ о конфликте США и России

Угроза войны миновала: СМИ о конфликте США и России

2 часа назад
Падение рубля в начале торгов сменилось ростом

Падение рубля в начале торгов сменилось ростом

1 час назад
Чем хуже, тем лучше: нефть растет на плохих новостях

Чем хуже, тем лучше: нефть растет на плохих новостях

2 часа назад
Telegram могут заблокировать уже завтра

Telegram могут заблокировать уже завтра

1 час назад
В Воронежской области разбился Як-130

В Воронежской области разбился Як-130

57 минут назад
Самые высокооплачиваемые профессии в России

Самые высокооплачиваемые профессии в России

2 часа назад
Были неразлучны, а потом все рухнуло: испытание потерями в судьбе Ирины Безруковой

Были неразлучны, а потом все рухнуло: испытание потерями в судьбе Ирины Безруковой

22 часа назад
Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

Нужна помощь: Лизу Педыч спасет операция на сердце

09.04.2018 09:00
Экипаж МКС поздравил всех с Днем космонавтики

Экипаж МКС поздравил всех с Днем космонавтики

6 часов назад
ОЗХО передала Великобритании результаты расследования по "делу Скрипалей"

ОЗХО передала Великобритании результаты расследования по "делу Скрипалей"

7 часов назад
Борт из Москвы приземлился в Каире

Борт из Москвы приземлился в Каире

9 часов назад
Драма в Мадриде: "Реал" благодаря пенальти прошел "Ювентус"

Драма в Мадриде: "Реал" благодаря пенальти прошел "Ювентус"

12 часов назад
В Сирии ранены журналисты "России", "Звезды" и НТВ: им сделаны операции

В Сирии ранены журналисты "России", "Звезды" и НТВ: им сделаны операции

13 часов назад
Капитана арестованного судна "Норд" обязали сдать паспорта

Капитана арестованного судна "Норд" обязали сдать паспорта

16 часов назад
Иммунотерапия: эксперты рассказали об универсальном оружии в борьбе с онкологией

Иммунотерапия: эксперты рассказали об универсальном оружии в борьбе с онкологией

28 минут назад
Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

32 минуты назад
Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей

Средний чек россиян в марте вырос на 5 рублей

1 час назад
Внедорожник трижды переехал пенсионерку под Якутском

Внедорожник трижды переехал пенсионерку под Якутском

1 час назад
Исторический день и настоящий праздник: мирные люди радуются освобождению Восточной Гуты

Исторический день и настоящий праздник: мирные люди радуются освобождению Восточной Гуты

1 час назад
В России заработает первый аниме-телеканал "Fan"

В России заработает первый аниме-телеканал "Fan"

1 час назад
Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций

Ипотека может перестать дешеветь из-за санкций

1 час назад
Можно ли избежать торговой войны?

Можно ли избежать торговой войны?

2 часа назад
Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить

Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить

2 часа назад
Финляндия разрешила строить "Северный поток-2"

Финляндия разрешила строить "Северный поток-2"

2 часа назад
Дерипаска отказался выдвигаться в Совет директоров "Норникеля"

Дерипаска отказался выдвигаться в Совет директоров "Норникеля"

2 часа назад
В США решили, что детям ясельного возраста можно играть на планшете

В США решили, что детям ясельного возраста можно играть на планшете

2 часа назад
Спутники запечатлевают города в 3D. И это красиво

Спутники запечатлевают города в 3D. И это красиво

2 часа назад
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов

Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов

3 часа назад
Помпео: время "мягкой политики" в отношении России прошло

Помпео: время "мягкой политики" в отношении России прошло

3 часа назад
День скорби: Израиль вспоминает жертв Холокоста

День скорби: Израиль вспоминает жертв Холокоста

3 часа назад
МИД РФ одобрил решение ОЗХО послать в Сирию экспертов для расследования химатак

МИД РФ одобрил решение ОЗХО послать в Сирию экспертов для расследования химатак

5 часов назад
Пользователей соцсетей могут обязать удалять недостоверную информацию со своих страниц

Пользователей соцсетей могут обязать удалять недостоверную информацию со своих страниц

6 часов назад
Весенний паводок добрался до Воронежской области

Весенний паводок добрался до Воронежской области

6 часов назад
В День Катастрофы и Героизма в Израиле вспоминают жертв Холокоста

В День Катастрофы и Героизма в Израиле вспоминают жертв Холокоста

6 часов назад
Эксперты МАК прибыли в Хабаровск для осмотра места падения вертолета Ми-8

Эксперты МАК прибыли в Хабаровск для осмотра места падения вертолета Ми-8

6 часов назад
Минобороны России представило уникальный проект под названием "На пути к звёздам"

Минобороны России представило уникальный проект под названием "На пути к звёздам"

6 часов назад
Правительство Великобритании обсудит вероятность нанесения ударов по Сирии

Правительство Великобритании обсудит вероятность нанесения ударов по Сирии

6 часов назад
СМИ: российские боевые корабли покинули порт Тартус

СМИ: российские боевые корабли покинули порт Тартус

9 часов назад
Подлинность заявления Юлии Скрипаль вызывает серьезные сомнения

Подлинность заявления Юлии Скрипаль вызывает серьезные сомнения

10 часов назад
Авиакатастрофа в Алжире: самолет был перегружен

Авиакатастрофа в Алжире: самолет был перегружен

11 часов назад
Геннадий Гатилов: где пострадавшие от химических атак в Сирии?

Геннадий Гатилов: где пострадавшие от химических атак в Сирии?

11 часов назад
Марк Цукерберг: Россия и Китай не взламывали Facebook

Марк Цукерберг: Россия и Китай не взламывали Facebook

11 часов назад
В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора

В России предложили полностью запретить тонировку в рамках антитеррора

19 часов назад
УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

УАЗ выпустил уникальную оффроад-версию "Патриота"

20 часов назад
Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

Домашние дела: правильный досуг или бытовые хлопоты?

22 часа назад
Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

Спасите ребенка: Ева умирает от неизвестной болезни

11.04.2018 10:00
Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

Реакция профессионалов: "Тренера" оценили спортивные комментаторы

08.04.2018 14:50
1 671
"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

"Пиаф. Синатра": Театр мюзикла приглашает на концерт-биографию

04.04.2018 18:30
Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

Оркестр Павла Когана даст юбилейный концерт в Консерватории

03.04.2018 22:50