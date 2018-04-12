Исторический день и настоящий праздник: мирные люди радуются освобождению Восточной Гуты

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Конфликт в Сирии 1 час назад
Исторический день и настоящий праздник: мирные люди радуются освобождению Восточной ГутыЧитайте нас в Telegram
Армия Сирии полностью освободила сирийский город Дума. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон. Таким образом, район Восточная Гута полностью перешел под контроль правительственных войск. Обеспечивать порядок и безопасность в Думе с сегодняшнего дня начала российская военная полиция. Ранее такие же задачи наши подразделения выполняли в Алеппо, Пальмире, Дейр-эз-Зоре и других населенных пунктах и зонах деэскалации.
В течение последнего месяца военная полиция поддерживала работу гуманитарного коридора, по которому мирные жители могли выйти из Восточной Гуты на территорию, подконтрольную правительству Сирии. "В ходе уникальной и беспрецедентной по своим масштабам операции при решающем участии Центра по примирению враждующих сторон из анклава удалось вывести более 165 тысяч человек, — сообщил начальник Центра Юрий Евтушенко. — Центром по примирению продолжается работа по выводу боевиков и их семей из города Дума. В ближайшее время эвакуация оставшихся членов незаконного вооруженного формирования "Джейш аль-Ислам" (запрещена в России) будет завершена. Российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирийской Арабской Республики будет оказана всесторонняя поддержка мирным жителям Восточной Гуты для их скорейшего возращения к мирной жизни".
Для жителей Восточный Гуты переход региона под полный контроль правительственных войск стал настоящим праздником.
Эта та самая Дума, что в Восточной Гуте. Впервые за семь лет в этом городе развеваются сирийские государственные флаги. Это историческое событие! Последний оплот боевиков в пригороде Дамаска со дня на день должен перейти под полный контроль правительственных сих, а это значит, что вся Восточная Гута с этого момента будет освобождена от террористов.
Город покинули еще не все боевики, но мирные жители понимают, что мирная жизнь сюда вернулась. Они приветствуют приехавших сюда военных полицейских министерства обороны России. Сегодня здесь просто праздник. На лицах мирных жителей радость. Каждый старается лично пожать руку. Тут и без перевода понятно – они счастливы и рады.
Люди устали от войны, устали от провокаций и от властей террористических группировок. До полного выхода группировки "Джейш аль-Ислам" из Думы остаются считанные дни, и люди надеются, что в их дома, наконец-то, вернется мирная жизнь.
На улицу, кажется, вышел весь город. И хотя боевики где-то рядом, порой даже в толпе, то тут, то там промелькнет человек с автоматом, люди устали боятся и хотят, чтобы террористы покинули их город. Основной транспорт мирных жителей в Думе — мотоциклы, мопеды и даже велосипеды. Все автомобили и пикапы у них отняли боевики и использовали для своих целей.
Вместе с российскими военными в Думу прибыли и представители сирийской власти, для того чтобы вместе продолжить переговоры о дальнейшем выходе членов бандформирований из города.
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