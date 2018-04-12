Падение рубля в начале торгов сменилось ростом

При открытии торгов на Московской бирже курс рубля начал день небольшим снижением по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. В итоге доллар прибавил 31 копейку и составил 62,9 рубля, а евро вырос на 36 копеек и достиг отметки в 77,82 рубля.

Однако буквально через 20 минут российская валюта взяла курс на укрепление: по состоянию на 10:24 курс доллара уже составлял до 61,8 рубля, а курс евро — 76,41 рубля.

Накануне, 11 апреля, курс доллара в начале торгов подскочил выше 64 рублей (впервые с 5 декабря 2016 года), а курс евро превышал отметку в 80 рублей. Однако затем в течение дня также произошла корректировка курсов: доллар уступил 2,36% и вернулся на уровень в 62 рубля, евро подешевел на 1,35% и зафиксировался на уровне 76,8 рубля. Способствовал этому рост котировок нефти марки Brent.

Сегодня цены на нефть продолжают держаться на годовых максимумах. За баррель марки Brent дают 72,18 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 67,07 доллара за баррель.