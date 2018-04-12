Евгений Донской пробился в четвертьфинал турнира в Тайбэе

Российской теннисист Евгений Донской на турнире в Тайбэе стал четвертьфиналистом после того, как со счетом 6:2, 6:4 одержал победу над индусом Сакетой Минени. Спортсмены провели на корте 59 минут.

Соперником россиянина по 1/4 финала станет японский теннисист Го Соеда. Донской имеет на турнире второй номер посева, в то время как японец – седьмой. Матч между ними состоится 13 апреля. Соревнование завершится 15 апреля.