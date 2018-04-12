В Воронежской области разбился Як-130

В Воронежской области упал самолет Як-130.

Самолет принадлежал учебной авиабазе Краснодарского высшего авиационного училища летчиков в Борисоглебске. Летчик-инструктор и курсант катапультировались, приземлились и вышли на связь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Як-130 упал в безлюдной местности, поэтому разрушений на земле нет.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобороны РФ, во время учебного полета командир доложил о возникновении технической неисправности одного из агрегатов машины. Для выяснения причин и обстоятельств ЧП создана спецкомиссия службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.