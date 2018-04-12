Внедорожник трижды переехал пенсионерку под Якутском

Якутская пенсионерка угодила под колеса сдававшего назад джипа, водитель которого трижды переехал 78-летнюю женщину и уехал с места ДТП, попросту не заметив пострадавшую, отметили в региональном управлении ГИБДД. Камера наблюдения зафиксировала момент аварии.

Обернувшийся госпитализацией пенсионерки дорожный инцидент произошел около полудня 11 апреля на улице Платонова в селе Намцы. Отъезжая от магазина, 68-летний владелец Toyota Harrier сбил пожилую женщину, проехав ей по ногам задним колесом. Спустя секунду пострадавшая оказалась уже под передним колесом, а затем по ней вновь "прошло" заднее — водитель завершил разворот и уехал, приняв "взбрыкивания" джипа за неровности на дороге.

Женщину госпитализировали с переломом позвоночника, а спустя пару часов инспекторы вышли на след виновника аварии. Он был трезв, но признался, что посмотрел только в одно зеркало заднего вида, прежде чем тронуться с места.