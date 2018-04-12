Не все консервные банки безопасны для пищеварительного тракта

Любой свежий продукт, конечно же, приносит больше пользы, чем переработанный и упакованный. Но прокормить неуклонно растущее человечество только пищей "с грядки" невозможно. Проблема в том, что, разрабатывая каждый новый тип упаковки (или покрытия для посуды), люди не могут в полной мере оценить, какое влияние она окажет на здоровье в долгосрочной перспективе. Например, за последнее время учёные опубликовали немало работ, посвящённых вредному воздействию фталатов, которые содержатся в некоторых видах пластика.

Теперь команда исследователей из Университета Бингемтона и их коллег из Министерства сельского хозяйства США во главе с Гретхен Малер (Gretchen Mahler) озаботилась проблемой попадания в организм человека наночастиц оксида цинка. Объектами их исследования стали консервированные кукуруза, тунец, спаржа и курица.

"Мы обнаружили, что наночастицы оксида цинка в дозах, которые люди обычно получают с едой, могут изменить работу кишечника по поглощению питательных веществ или даже повлиять на функционирование некоторых генов",- рассказывает Малер в пресс-релизе университета.

Так как же коварные наночастицы попадают в продукты? Дело в том, что оксид цинка широко используется в процессе изготовления консервных банок на стадии футеровки, то есть специальной обработки внутренней поверхности. Этот этап впоследствии препятствует размножению бактерий, а также защищает внутренние стенки банки от химических, термических и прочих повреждений.

В ходе масс-спектрометрического исследования выяснилось, что в консервах после такой обработки банок оказывается в 100 раз больше цинка, чем предполагаемая суточная норма его потребления.

Малер отмечает, что работы по изучению влияния различных наночастиц на клетки кишечника уже проводились, но в большинстве случаев исследователи искали явную токсичность, проверяя очень большие дозы. Поэтому новая команда сосредоточилась на концентрациях оксида цинка, с которыми человек постоянно сталкивается в повседневной жизни.

Оказалось, что наночастицы оседают на поверхности клеток, выстилающих желудочно-кишечный тракт. Там они заставляют микроворсинки, представляющие собой характерные выросты на поверхности всасывающих клеток, менять свою форму или вовсе провоцируют их исчезновение. Из-за этого способность поглощать питательные вещества существенно снижается. Кроме того, наиболее высокие из опробованных концентраций наночастиц активировали провоспалительный сигнальный путь. Результатом такого воздействия могло бы быть и увеличение проницаемости кишечника, то есть пропускание им в кровоток нежелательных химических веществ.

Стоит отметить, что данное исследование, результаты которого были опубликованы в издании Food & Function, проводилось на культурах клеток. Поэтому говорить о конкретных нарушениях в работе организма человека (да ещё и в долгосрочной перспективе) авторы опасаются. Тем не менее вероятность их развития довольно высока, что говорит о необходимости проведения дальнейших исследований.

Сейчас команда продолжает работу уже с животной моделью (цыплятами). В планах на будущее у учёных также значится исследование поведения микробиоты кишечника в ответ на воздействие наночастиц и возможной регуляции этого процесса с помощью пробиотических добавок.

В своих материалах авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также рассказывали о том, почему исследователи не советуют пить воду из пластиковых бутылок (отсутствие бисфенола А не делает их безопаснее), почему стоит отказаться от фастфуда из-за его упаковки и почему не стоит питаться в ресторанах и заказывать еду на вынос.