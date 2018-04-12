Путин поздравил Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву по случаю его переизбрания на пост президента Азербайджана, сообщает пресс-служба Кремля.

Убедительная победа Алиева на выборах подтверждает его высокий политический авторитет и свидетельствует о признании его заслуг в решение внутренних и внешнеполитических задач, говорится в телеграмме. Путин высоко оценил усилия Алиева по укреплению добрососедских отношений между Москвой и Баку.

По итогам обработки бюллетеней со всех участков Ильхам Алиева на выборах президента Азербайджана побеждает с 86,03 процента голосов избирателей. Итоговая явка на выборах составила 74,5 процента.