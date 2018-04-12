Тренер "Арсенала" Венгер: у ЦСКА заметно выделяются Головин и Дзагоев

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер в преддверии ответного поединка 1/4 финала Лиги Европы против московского ЦСКА выделил в составе армейцев Алана Дзагоева и Александра Головина. По мнению специалиста, оба игрока являются самыми сильными полузащитниками России.

"У ЦСКА, на мой взгляд, самые сильные русские полузащитники – Алан Дзагоев и Александр Головин, – приводит слова французского наставника Чемпионат.Com. – Головин является очень хорошим футболистом, и он это подтвердил в прошлой игре с нами".

"Несмотря на то, что у нас есть преимущество перед предстоящей игрой, мы все равно рассчитываем на победу. Необходимо сконцентрироваться и выполнить свою работу. Это лишь четвертьфинал, но для полуфинала и финала нужна превосходная игра. Победа в Лиге Европы, безусловно, является для нас приоритетом в нынешнем сезоне, потому что в чемпионате Англии, если быть откровенным, шансов у нас не так много".

Напомним, что ответная игра состоится 12 апреля в Москве на домашней арене ЦСКА. Первый матч между соперниками прошел 5 апреля и завершился крупной победой "канониров" со счетом 4:1.