Серебренникова хотят оставить под домашним арестом до июля

Следователи подали в Басманный суд Москвы ходатайства о продлении меры пресечения фигурантам дела о хищениях в "Седьмой студии". Так, режиссера "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова просят оставить под домашним арестом до 19 июля, экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина — до 24 мая, директора РАМТа Софью Апфельбаум — до 19 июля, экс-гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского — до 19 июня, бухгалтера Нину Масляеву — до 23 мая. Дата заседания пока не назначена, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Обвиняемым инкриминируется особо крупное хищение денежных средств при реализации проекта "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 миллионов рублей.

Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия" и привлек к работе Итина, Малобродского, Масляеву и других своих знакомых. По версии следствия, выполняя указания Серебренникова и Итина, другие фигуранты дела ежегодно разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости. В итоге были похищены 133 миллиона рублей.