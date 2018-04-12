В заокеанской НБА определились все участники плей-офф

В Национальной баскетбольной ассоциации завершился регулярный чемпионат, в заключительный день которого окончательно определились все пары стартового раунда плей-офф. Действующий чемпион "Голден Стэйт Уорриорз"получил в соперники "Сан-Антонио Сперз".

При этом чемпионы "посеяны" в Западной конференции под вторым номером, а первый достался "Хьюстон Рокитс", который в плей-офф стартует матчами с "Миннесотой Тимбервулвз" (№8). На Западе также встретятся: "Оклахома-Сити Тандер" (№4) – "Юта Джаз" (№5) и "Портленд Трэйл Блэйзер" (№3) – "Нью-Орлеан Пеликанс" (№6).

В Восточной конференции НБА первым номером стал "Торонто Рэпторз", который сыграет с "Вашингтон Уизардс" (№8). "Бостон Селтикс" (№2) встретится с "Милуоки Бакс" (№7). Еще две пары на Востоке: "Филадельфия Сиксерс" (№3) – "Майами Хит" (№6), "Кливленд Кавальерз" (№4) – "Индиана Пэйсерс" (№5).