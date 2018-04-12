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12 апреля 201811:56

Следователи нашли отца Люцифера, проданного в банке

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В ходе расследования уголовного дела о продаже 33-летней гражданкой Казахстана в одном из банков Москвы своего ребенка был установлен отец малыша.

Он признан потерпевшим по этому делу. Мужчина приехал в Москву и во время допроса пояснил, что длительное время не проживает вместе с матерью мальчика. Кроме того, у них был спор из-за порядка общения с ребенком: мать малыша постоянно ограничивала его общение с отцом.

Следователи приобщили к делу все документы, которые имелись на руках у отца малыша, сообщается на сайте управления СК РФ по Москве.

Из них следует, что юридических препятствий для передачи сына родному отцу и выезду из России в Казахстан (на постоянное место жительства) не имеется.

Глава следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК РФ по Москве Борис Лавренев совместно с сотрудниками больницы на Шмитовском проезде, где находился мальчик, передали его отцу.

Что же касается матери, которая пыталась его продать, то в ее отношении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела по статье УК РФ "Торговля людьми" продолжается.

Ранее в прессе появилась информация о том, что в свидетельстве о рождении мальчика, которому от роду нет еще и года, записано имя Илья-Люцифер.

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