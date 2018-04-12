Нурмагомедов стал лидером рейтинга UFC среди легковесов

Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC среди бойцов легкого веса. Лидером рейтинга россиянин смог стать после того, как одержал победу в титульном бое против американца Эла Яквинты. Об изменениях в рейтинге сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальном сайте организации.

Вслед за Нурмагомедовым в пятерку лучших также вошли ирландец Конор Макгрегор, американцы Тони Фергюсон и Эдди Альварес, а также бразилец Эдсон Барбоза. Соперник россиянина по чемпионскому бою Яквинта поднялся на одну строчку и теперь входит в десятку лучших бойцов-легковесов.

Отметим, что среди бойцов всех весовых категорий Нурмагомедов поднялся на шесть мест и теперь занимает восьмую позицию. Лидером является Деметриус Джонсон.