Жадность везунчика сгубила: на сорвавшего джекпот сибиряка завели уголовное дело

Следователи Красноярска возбудили уголовное дело по факту неуплаты налога с крупного выигрыша в лотерею.

На сайте краевого управления СК РФ сообщается, что 44-летний житель Красноярского края в 2014 году выиграл в лотерею более 10 миллионов рублей, но уклонился от уплаты налога, который составляет около 1,3 миллиона.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Дело возбуждено по статье УК РФ "Уклонение от уплаты налога с физического лица в крупном размере".