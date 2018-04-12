"Газпром" стал лидером рейтинга самых экологичных компаний

Телеканал "Живая планета" и Институт современных медиа (MOMRI) представили рейтинг экологической деятельности российских компаний за второе полугодие 2017 года.

Шестой раз подряд лидером стал "Газпром", набрав 3627,38 балла. За ней с небольшим отрывом идут "Россети" (3389,02 балла) и "Норильский никель" (2375,49 балла). Самыми резонансными стали проект "Газпрома" по газификации транспорта и программа "Россетей" по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

Рейтинг "Живой планеты" и MOMRI составляется каждые шесть месяцев, чтобы определить уровень значимости экологической тематики для российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов. Еще одна его задача — стимулирование использования природоохранных инициатив для формирования имиджа компаний и исследование роли СМИ в освещении этого процесса.

Год экологии, который проходил в 2017-м, стал мощным стимулом для активизации деятельности компаний по охране природы. К концу прошлого года общее число экологических инициатив выросло (с 795 за январь-июнь до 822 за июль-декабрь).

Экологическая тематика вошла в ряд приоритетных для российских СМИ: число экологических мероприятий выросло на 3%, а количество публикаций на эту тему увеличилось на 18% (с 25645 в январе-июне до 30142 в июле-декабре). Особенно стоит выделить интерес телевидения к освещению природоохранных инициатив. В июле-декабре вышло 538 сюжетов против 461 в январе-июле. Рост произошел как на региональном (рост с 428 до 466 сюжетов), так и на федеральном телевидении (с 33 до 72 сюжетов).