Сборная России по футболу обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг сборных команд. Согласно новой версии сборная России опустилась на три строчки вниз и теперь занимает 66 позицию. Этот показатель является худшим в истории для российской национальной команды.

В 2018 году подопечные Станислава Черчесова провели два товарищеских матча: против Бразилии и Испании, в которых дважды уступили со счетом 0:3 и 1:3 соответственно.

Отметим, что лидерство мирового рейтинга продолжает удерживать сборная Германии. Следом за "бундестим" расположилась Бразилия, а в тройку лучших ворвалась команда Бельгии. "Красные дьяволы" обошли действующего чемпиона Европы Португалию, а также Аргентину.

1 (1). Германия – 1533 очка

2 (2). Бразилия – 1384

3 (5). Бельгия – 1346

4 (3). Португалия – 1306

5 (4). Аргентина – 1254

6 (8). Швейцария – 1179

7 (9). Франция – 1166

8 (6). Испания – 1162

9 (10). Чили – 1146

10 (6). Польша – 1118…

17 (22). Уругвай – 976…

46 (44). Египет – 636…

66 (63). Россия – 493…

70 (69). Саудовская Аравия — 445