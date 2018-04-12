Кремль следит за заявлениями США о возможном нанесении ударов по Сирии

В Кремле следят за заявлениями Вашингтона о возможном нанесении ракетных ударов по Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, пока в графике Владимира Путина не значится разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась, не инициировалась", — сказал Песков.

Как сообщает "Интерфакс", сегодня у главы государства запланирован ряд международных телефонных звонков. Пресс-секретарь президента не конкретизировал, какие телефонные разговоры планируются, но пообещал предоставлять информацию по мере поступления.

Представитель Кремля еще раз предупредил о необходимости избегать каких-либо шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии.

"Мы считаем, это имело бы чрезвычайно деструктивное влияние на весь процесс сирийского урегулирования", — подчеркнул Песков.

Западные страны обвинили Башара Асада в применении химического оружия в населенном пункте Дума близ Дамаска. Сирийские власти категорически отвергают обвинения. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. Сначала Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии, а затем написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать в Сирии "хорошие, новые и "умные" ракеты".