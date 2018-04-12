Пассажир метро погиб под колесами поезда на "Первомайской"

На станции "Первомайская" московского метро погиб мужчина – он упал под колеса прибывающего поезда, передает "Интерфакс". По словам свидетелей, мужчина сам прыгнул на пути. Погибшему было 35 лет.

Инцидент произошел в 11:47, на движение поездов на Арбатско-Покровской линии происшествие не повлияло.