Столкновение круизного лайнера с пирсом в Гондурасе попало на видео

В сети размещены кадры инцидента с участием круизного судна MSC Armonia, произошедшего в минувший вторник, 10 апреля, в порту острова Роатан в Карибском море, принадлежащего Гондурасу.

По предварительной информации, командный состав корабля, управлявший им в момент столкновения, по какой-то причине превысил скорость хода и не успел своевременно остановиться.

Судно проскочило мимо места, где должно было пришвартоваться и задело пирс.

Как сообщают СМИ, в результате ЧП никто не пострадал.