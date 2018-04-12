В Кирово-Чепецке вычислили подростков, избивших старика и выложивших видео в Сеть

В Кирово-Чепецке полиции удалось достаточно быстро найти подростков, которые избили пожилого мужчину, а затем выложили видео в соцсети. На кадрах видно, как хулиганы подходят к человеку с тростью, брызгают ему в лицо из газового баллончика и начинают бить.

Один из подростков ударил старика кулаком в живот, а второй нанес удар ногой в голову.

Судя по комментариям в соцсетях третьей участницы происшествия, нападение было спровоцировано личной неприязнью к людям, употребляющим алкоголь, сообщает ГТРК "Вятка".

В пресс-службе УМВД России по Кировской области оперативно провели проверку и достаточно быстро установили личности всех троих молодых людей. Сообщается, что одному из них уже исполнилось 18 лет.

"Город у нас небольшой, лица подростков на видео узнаваемы. Поэтому наши сотрудники полиции быстро выявили "героев", — сообщил РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей областного управления МВД Сергей Баранцев.

Сейчас проводятся проверки, опросы участников и очевидцев произошедшего, устанавливается личность потерпевшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.