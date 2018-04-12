Лас-Вегас еще три года будет проводить награждение звезд НХЛ

Руководство Национальной хоккейной лиги подтвердило, что продолжит проводить церемонии вручения индивидуальных призов в Лас-Вегасе. Лига уже 10 лет сотрудничает с игорной столицей Америки и продолжит совместную работу в течение как минимум ближайших трех лет.

В нынешнем сезоне церемония, которую представляет компания Hulu, пройдет 20 июня в концертном зале гостиницы Hard Rock Hotel & Casino. Ее будут напрямую транслировать в Канаде и США. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил об этом перед матчем первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли Западной конференции между "Вегас Голден Найтс" и "Лос-Анджелес Кингз".

"В Лас-Вегасе умеют проводить крупные мероприятия. Доказательством является тот факт, что мы находимся здесь и проведем в этом городе церемонию вручения призов в десятый раз, — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ. – Я также думаю, что в недалеком будущем мы можем провести здесь и другие проекты, например Матч звезд или игру под открытым небом".

Напомним, что в прошлом году в числе обладателей индивидуальных призов Лиги оказались два российских легионера американских команд: Сергей Бобровский получил Vezina Trophy как лучший вратарь сезона, а Александр Овечкин выиграл Maurice Richard Trophy как игрок, забросивший наибольшее число шайб по итогам регулярного сезона.