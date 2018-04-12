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Конфликт в Сирии 9 минут назад

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12 апреля 201813:40

Трамп: можем ударить по Сирии, а можем не ударять

EPA

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Президент США Дональд Трамп сказал, никогда не говорил, когда именно будет нанесен удар по Сирии. На своей странице в Twitter он написал, что это может произойти "очень скоро, а может быть совсем не так скоро".

"В любом случае при моей администрации США проделали отличную работу по освобождению региона от группировки "Исламское государство" (запрещена в России). И где нам "Спасибо, Америка?" – написал он.

Между тем еще вчера Трамп писал на своей странице в соцсети совсем другое. Сначала он посоветовал России приготовиться сбивать ракеты — "хорошие, новые и "умные". "Вам не стоит быть партнерами с животным, которое убивает газом свой народ и наслаждается этим", — подчеркнул глава Белого дома. Однако уже через полчаса Трамп передумал и в следующем сообщении предложил России сотрудничать и остановить гонку вооружений.

В ответ Кремль заявил, что не приемлет подобной twitter-дипломатии. "Мы сторонники серьезных подходов", — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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