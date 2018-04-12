Трамп: можем ударить по Сирии, а можем не ударять

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Конфликт в Сирии 9 минут назад
Трамп: можем ударить по Сирии, а можем не ударятьЧитайте нас в Telegram
Президент США Дональд Трамп сказал, никогда не говорил, когда именно будет нанесен удар по Сирии. На своей странице в Twitter он написал, что это может произойти "очень скоро, а может быть совсем не так скоро".
"В любом случае при моей администрации США проделали отличную работу по освобождению региона от группировки "Исламское государство" (запрещена в России). И где нам "Спасибо, Америка?" – написал он.
Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.
Между тем еще вчера Трамп писал на своей странице в соцсети совсем другое. Сначала он посоветовал России приготовиться сбивать ракеты — "хорошие, новые и "умные". "Вам не стоит быть партнерами с животным, которое убивает газом свой народ и наслаждается этим", — подчеркнул глава Белого дома. Однако уже через полчаса Трамп передумал и в следующем сообщении предложил России сотрудничать и остановить гонку вооружений.
В ответ Кремль заявил, что не приемлет подобной twitter-дипломатии. "Мы сторонники серьезных подходов", — сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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