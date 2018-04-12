Индия считает С-400 слишком дорогим. Переговоры затягиваются

Все технические детали поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индию согласованы. Остается только один "чувствительный вопрос" – цена. И с ней покупатели, видимо, пока не согласны. По мнению заместителя главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова, новейший ЗРК с уникальными характеристиками просто не может стоить дешево, пишет агентство РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на неназванные источники распространили информацию, будто контракт между Москвой и Нью-Дели будет подписан совсем скоро – в первую неделю апреля. Однако, прогноз оказался неверным.

Впервые о том, что Индия собирается купить российские комплексы "Триумф" стало известно в октябре 2016 года после встречи Владимира Путина с премьер-министра Республики Нарендрой Моди. Таким образом Индия станет уже третьей страной, которая приобрела С-400. Первым эти ЗРК заказал Китай, следом за ним в очереди стоит Турция. Кстати, это первая страна НАТО, которая купила российские комплексы. Даже несмотря на протесты союзников по альянсу.

С-400 "Триумф" – самый совершенный серийный российский ЗРК. Один комплекс способен одновременно обстреливать до 6 воздушных целей. Причем максимальная дальность обнаружения летательного аппарата достигает 600 километров, а ракета достанет противника на расстоянии до 400 километров. С-400 может перехватывать как небольшие дроны, так и баллистические ракеты среднего и малого радиусов действия.