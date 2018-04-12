Марсианские станции, луноходы и ракеты: "Космос" открывается после реконструкции

Москва вместе со всей страной отмечает День космонавтики. Праздничные мероприятия пройдут во всех столичных парках. Но самым главным подарком стало завершение грандиозной реконструкции павильона "Космос" на ВДНХ. Какие открытия ждут посетителей крупнейшего космического музея страны?

Возвращение "Космоса": размах и новейшие технологии — 4 года реконструкции. Теперь здесь снова вся история совершенного человеком прорыва. Воображение сразу рисует неземные картины. Путешествие во времени и пространстве: в обновленном павильоне всюду уникальные экспонаты. Например, орбитальная станция "Мир" будто и не была затоплена в Тихом океане — это ее точный близнец.

"То, что мы видим, было изготовлено в центре имени Хруничева. Из центра Хруничева это и привезли сюда. Когда объекты такого уровня, как космическая станция, появляются на орбите, то обычно делается макет станции непосредственно на Земле", — рассказывает Игорь Буренко, исполнительный директор по коммуникациям госкорпорации "Роскосмос".

Почти все как на орбите, за исключением, конечно, гравитации. Даже корабли стыкуются. Для этого построили специальный каркас с подвешенными модулями. И такого раньше не видел никто, кроме инженеров в секретных космических лабораториях. Тут же и другие полноразмерные модели, например, один из самых современных ракетных двигателей.

"Это двигатель РД-170, один из самых мощных двигателей в мире. Он будет стоять здесь. Он очень тяжелый, тут специально залита бетонная плита", — показывает Сергей Рыков, куратор экспозиции в павильоне "Космос" ВДНХ, сотрудник Политехнического музея.

По соседству другие гиганты: марсианские станции, луноходы и ракетоносители. А возвышается надо всем точная копия кремлевской звезды — люстра, которая была утрачена, но заново восстановлена.

А это уникальная золотая мозаика-смальта, которая была спрятана долгие годы за толстым слоем краски. Строители обнаружили ее следы во время реставрации. Спасти оригинал не удалось, но копия точна на 100 процентов. Элементы выкладывали по чертежам, воссоздавая рисунок. На нем достижения Советского Союза в области электрификации.

"По кальке, которую мы сняли с подлинных фрагментов клея, мы нанесли рисунок на стену", — объясняет Юлия Логинова, куратор реставрационных работ на ВДНХ, советник руководителя Департамента культурного наследия Москвы.

Казалось бы, причем тут космос? Но изначально, в 30-х годах, здание строили как раз для новинок советской механизации. И лишь потом в самом большом павильоне ВДНХ появилась космическая тема. Но, в 80-х годах здание пришло в упадок. Дальнейшая участь тоже не завидная. "Космос" стал вполне земным рынком. Тут торговали одеждой, семенами и рассадой. После реставрации павильон станет крупнейшим космическим музеем России. Вместе с уникальными образцами техники здесь выставят документы, которые раньше были не доступны широкой аудитории. Посетители смогут даже выйти на прямую связь с экипажем МКС. Почувствовать, что космос рядом, любой желающий сможет уже с 13 апреля.