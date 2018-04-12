Центробанк понизил официальные курсы доллара и евро

Центробанк России объявил официальные курсы валют на 13 апреля: курс доллара снижен на 2 рубля — до 62,0659 рубля, а курс евро понизился на 2,53 рубля — до 76,7569 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась по сравнению с показателем на 12 апреля на 2,24 рубля, составив 68,6769 рубля, сообщается на сайте регулятора.

При открытии сегодняшних торгов на Московской бирже курс рубля немного снизился по отношению к уровню закрытия торгов 11 апреля, однако затем российская валюта начала укрепляться. Росту курса рубля способствует дорогая нефть, котировки которой выросли до годовых максимумов — за баррель марки Brent дают 72,18 доллара.