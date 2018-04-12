Президент IBU Бессеберг ушел во временную отставку

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг объявил о том, что уходит в отставку на время начавшегося в его отношении расследования. Норвежца подозревают в том, что он посредством получения взятки якобы покрывал российских биатлонистов, нарушавших антидопинговые правила.

Сообщается, что являющийся первым вице-президентом организации российский функционер Виктор Майгуров отказался выполнять обязанности главы организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU. Известно, что временным руководителем будет назначен Клаус Ляйстнер, а генеральный секретарь Николь Реш отстранена от испонения своих обязанностей на время расследования.

Ранее сообщалось, что австрийские правоохранительные органы вызывали Бессеберга и Реш на допрос.