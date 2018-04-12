Макрон: у Франции есть доказательства применения химоружия в Сирии

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Конфликт в Сирии 11 минут назад
Макрон: у Франции есть доказательства применения химоружия в СирииЧитайте нас в Telegram
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у страны есть доказательства использования химического оружия в Сирии.
"Мы имеем доказательства того, что на прошлой неделе химическое оружие было использовано. И оно было использовано режимом Башара Асада", — заявил Макрон в интервью французскому телеканалу TF1.
Однако решение о возможности нанесения удара по химическим объектам сирийского режима будет принято после проверки информации.
"Когда мы решим. Нужно проверить всю информацию", — пояснил французский президент, передает РИА Новости.
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Сирийские власти опровергают эти сообщения, они пригласили экспертов Организации по запрещению химоружия на месте оценить обстановку.
Российские военные также не подтверждают информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными.
"Химической атаки в Думе не было. Всего через сутки после того, как появились сообщения о применении отравляющих веществ правительственными силами, на месте побывали российские военные специалисты", — рассказал начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Евтушенко.
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