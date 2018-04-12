Индии нужно больше новых танков Т-90 и боеприпасов к ним

Индия планирует приобрести у России очередную партию танков Т-90С. Контракт может быть подписан до конца 2018 года. Эти боевые машины прекрасно проявили себя в республиканских вооруженных силах, поэтому Нью-Дели хочет и дальше собирать их по лицензии, заявил агентству РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

Кроме того, как пишут местные журналисты, комиссия по оборонным закупкам Министерства обороны Индии одобрила покупку 464 модернизированных танков Т-90МС. Собирать их опять же будут на территории Республики. Что касается боевых машин, которое уже служат в индийских вооруженных силах, то Россия предложила их модернизировать, добавил Дрожжов.

Кстати, вчера стало известно, что Нью-Дели планирует развернуть у себя производство комплектующих для танков Т-90. Эти боевые машины и так выпускаются на территории Республики, однако детали приходится завозить из России.

По мнению директора "Уралвагонзавода" Александра Потапова, нужно идти от малого к большому. Сначала в Индии наладят выпуск радиаторов. Они особенно важны в жарком климате страны. Не исключено, что в будущем Республика сможет сама продавать эти охлаждающие системы за рубеж.

Также активно развивается лицензионное производство таковых снарядов "Манго". Несколько партий уже собраны и испытаны индийским предприятием. Одновременно на завод продолжает поступать российской оборудование. Плюс идут переговоры о запуске программы модернизации этих боеприпасов, заявил заместитель генерального директора концерна "Техмаш" Александр Кочкин.