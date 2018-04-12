За зверское убийство жены актер Кордо-Сысоев получил 11 лет тюрьмы

К 11 годам колонии строгого режима за жестокое убийство жены приговорен актер Константин Кордо-Сысоев. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области. Кроме того, судом с него взыскан 1 миллион рублей — компенсация морального вреда родственникам погибшей, которые были признаны потерпевшими по этому уголовному делу.

Актер, снимавшийся, в частности, в исторической драме "Распутин", "сериалах "Литейный", "Гастролеры" и некоторых других, два года назад – в апреле 2016 года — зверски расправился со своей женой.

Во время ссоры недалеко от садоводческого товарищества "Синигейка" он нанес супруге не менее 69 ударов в область головы и верхних конечностей тупым твердым предметом. Ранее сообщалось, что орудием убийства стал кусок бруса.

Не исключено, что поводом для ссоры стала ревность: жена Кордо-Сысоева работала стюардессой в крупной авиакомпании, и ее постоянные перелеты и ночевки в чужих городах становились причинами конфликтов между ними.