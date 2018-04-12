Сечин подтвердил в суде свои показания: Улюкаев сам приехал и сам уехал

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на заседании Мосгорсуда, где рассматривается апелляционная жалоба на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, подтвердил свои показания. Об этом Сечин заявил "России 24".

"Я подтвердил в ходе заседания суда свою позицию о том, что Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал", — сказал Сечин.

Он подчеркнул, что пришел в суд, как только у него появилась возможность, так как "чувствовал свою ответственность, чтобы борьба с коррупцией в нашей стране получила дополнительный результат".

В свою очередь пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сказал, что раньше Сечин не мог приехать в суд "в связи со сверхнапряженным графиком", поэтому он просил "приобщить свои письменные показания, но это сделано не было".

Между тем, как сообщает "Интерфакс", адвокат Тимофей Гриднев рассказал, что Сечин подтвердил в суде, что Улюкаев вымогал у него взятку на саммите в Гоа. "Сечин сказал, что они разговаривали с ним десять минут, в ходе которых Улюкаев вымогал у него взятку", — сказал адвокат. Сам Улюкаев же заявил в суде, что "перекинулся несколькими фразами" с Сечиным, что заняло около 30 секунд, максимум минуту.

Экс-министр Алексей Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима за взятку в 2 миллиона долларов. Дополнительно ему назначили штраф в 130 миллионов рублей и запретили работать на госслужбе 8 лет после освобождения.

Сам экс-министр считает себя жертвой провокации. Его адвокаты просят оправдать или смягчить приговор. Однако прокуратура настаивает на справедливости наказания. Теперь начались прения сторон, после которых Улюкаев может выступить с последним словом, а суд может вынести решение по жалобе защиты на приговор.